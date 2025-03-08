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Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1109 сутки полномасштабной войны составляют 883 950 человек.

Потери России в войне на 8 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 марта потеряла:

  • Личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков ‒ 10268 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
  • РСЗО – 1307 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1099 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148),
  • крылатые ракеты – 3120 (+35),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39791 (+113) ед,
  • специальная техника – 3772 (+3).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 8 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • подтверждено сбивание крылатой ракеты Искандер-К,
  • 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях,
  • 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко