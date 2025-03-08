- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1109 сутки полномасштабной войны составляют 883 950 человек.
Потери России в войне на 8 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 марта потеряла:
- Личного состава – около 883950 (+1000) человек,
- танков ‒ 10268 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
- РСЗО – 1307 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1099 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148),
- крылатые ракеты – 3120 (+35),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39791 (+113) ед,
- специальная техника – 3772 (+3).
Пораженные воздушные цели врага на 8 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- подтверждено сбивание крылатой ракеты Искандер-К,
- 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях,
- 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .