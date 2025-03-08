Потери врага по состоянию на 8 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1109 сутки полномасштабной войны составляют 883 950 человек.

Потери России в войне на 8 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 марта потеряла:

Личного состава – около 883950 (+1000) человек,

танков ‒ 10268 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12) ед,

артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,

РСЗО – 1307 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1099 (+3) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148),

крылатые ракеты – 3120 (+35),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39791 (+113) ед,

специальная техника – 3772 (+3).

Пораженные воздушные цели врага на 8 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

подтверждено сбивание крылатой ракеты Искандер-К,

79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях,

54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .