Потери врага по состоянию на 8 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1170 день полномасштабной войны составляют 961 970 человек.

Потери России в войне на 8 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 мая потеряла:

личного состава – около 961 970 (+1200) человек,

танков ‒ 10 782 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 429 (+10) ед,

артиллерийских систем – 27 552 (+50) ед,

РСЗО – 1379 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1156 (+1) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 407 (+141) ед,

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47 604 (+120) ед,

специальная техника ‒ 3875 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 8 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и центре страны;

6 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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