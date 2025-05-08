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Потери врага по состоянию на 8 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1170 день полномасштабной войны составляют 961 970 человек.
Потери России в войне на 8 мая 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 мая потеряла:
- личного состава – около 961 970 (+1200) человек,
- танков ‒ 10 782 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 429 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 27 552 (+50) ед,
- РСЗО – 1379 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1156 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 407 (+141) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0) ед,
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 604 (+120) ед,
- специальная техника ‒ 3875 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и центре страны;
- 6 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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