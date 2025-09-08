Потери врага по состоянию на 8 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1293 сутки полномасштабной войны составляют 1 089 060 человек.

Потери России в войне на 8 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 сентября потеряла:

личного состава – близко 1 089 060 (+910) человек,

человек, танков ‒ 11168 (+5) ед.

ед. боевых бронированных машин – 23258 (+4) ед.

ед. артиллерийских систем – 32545 (+29) ед.

ед. РСЗО ‒ 1481 (+0) ед.

ед. средств ПВО ‒ 1217 (+0) ед.

ед. самолетов ‒ 422 (+0) ед.

ед. вертолетов ‒ 341 (+0) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 57278 (+461) ед.

ед. крылатых ракет ‒ 3691 (+5) ед.

ед. кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.

подлодок ‒ 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61135 (+81) ед.

ед. специальной техники – 3961 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 8 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

