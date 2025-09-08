Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 8 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1293 сутки полномасштабной войны составляют 1 089 060 человек.

Потери России в войне на 8 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 сентября потеряла:

  • личного состава – близко   1 089 060 (+910) человек,
  • танков ‒   11168 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин –   23258 (+4) ед.
  • артиллерийских систем –   32545 (+29) ед.
  • РСЗО ‒   1481 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒   1217 (+0)   ед.
  • самолетов ‒   422 (+0) ед.
  • вертолетов ‒   341 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   57278 (+461)   ед.
  • крылатых ракет ‒   3691 (+5)   ед.
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
  • подлодок ‒ 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒   61135 (+81) ед.
  • специальной техники –   3961 (+0)   ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько