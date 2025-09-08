- Тип
Потери врага по состоянию на 8 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1293 сутки полномасштабной войны составляют 1 089 060 человек.
Потери России в войне на 8 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 сентября потеряла:
- личного состава – близко 1 089 060 (+910) человек,
- танков ‒ 11168 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23258 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 32545 (+29) ед.
- РСЗО ‒ 1481 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 1217 (+0) ед.
- самолетов ‒ 422 (+0) ед.
- вертолетов ‒ 341 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57278 (+461) ед.
- крылатых ракет ‒ 3691 (+5) ед.
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подлодок ‒ 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61135 (+81) ед.
- специальной техники – 3961 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
