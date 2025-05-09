Потери врага по состоянию на 9 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1171 год полномасштабной войны составляют 963 270 человек.

Потери России в войне на 9 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 мая потеряла:

личного состава – около 963 270 (+1300) человек,

танков ‒ 10786 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22433 (+4) ед,

артиллерийских систем — 27588 (+36) ед,

РСЗО – 1380 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1157 (+1) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35446 (+39),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47724 (+120) ед,

специальная техника ‒ 3875 (+0)

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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