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Потери врага по состоянию на 9 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1171 год полномасштабной войны составляют 963 270 человек.
Потери России в войне на 9 мая 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 мая потеряла:
- личного состава – около 963 270 (+1300) человек,
- танков ‒ 10786 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22433 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 27588 (+36) ед,
- РСЗО – 1380 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1157 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35446 (+39),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47724 (+120) ед,
- специальная техника ‒ 3875 (+0)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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