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Потери врага по состоянию на 9 мая 2025 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1171 год полномасштабной войны составляют 963 270 человек.

Потери России в войне на 9 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 мая потеряла:

  • личного состава – около 963 270 (+1300) человек,
  • танков ‒ 10786 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22433 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 27588 (+36) ед,
  • РСЗО – 1380 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1157 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35446 (+39),
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47724 (+120) ед,
  • специальная техника ‒ 3875 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько