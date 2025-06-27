Правительство готовит новую грантовую программу для пострадавших от войны предприятий: какие условия

Кабмин готовит новую грантовую программу для предприятий, подвергшихся разрушениям из-за боевых действий. Максимальная сумма помощи — до 16 миллионов гривен, но не больше суммы нанесенного ущерба. Для получения гранта есть определенные условия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Ежедневные атаки россиян разрушают экономику. Чтобы восстанавливать предприятия, нужны ресурсы, поэтому Правительство запускает новый грант, который так и назвали — на восстановление. Пострадавшие от разрушений предприятия смогут получить до 16 млн грн, что помогут им вернуться к работе. Это о сохранении производства, рабочих мест и жизни в общинах", — отметила премьер -министр Украины— министр экономики Юлия Свириденко во время выступления 27 июня на "Форуме власть и бизнес: От диалога к партнерству".

Условия новой программы

Получить грант могут как юридические лица, так и ФЛП, чьи производственные мощности были повреждены. За деньги можно будет приобрести новое оборудование, оплатить его доставку и монтаж. Для участия в программе нужно представить бизнес-план, акт оценки убытков и выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

Важно, что те предприятия, которые раньше получали грант на переработку, могут подаваться повторно, но сумма нового гранта уменьшится на предыдущую. Грантеры должны будут создать не менее 5 рабочих мест и платить налоги, в том числе 20% — в виде ЕСВ за новых работников.

Однако грант не смогут получить те, кто имеет просроченные кредиты, являются фигурантами уголовных дел, работает со страной-агрессором или находится под санкциями. Решение о выделении средств будет приниматься Минэкономики и Государственной службой занятости.

Напомним, 26 июня Минэкономики согласовало еще 25 заявок по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий". Компании и предприниматели смогут привлечь более 127,4 млн грн государственной поддержки для модернизации или расширения производственных мощностей на условиях софинансирования.