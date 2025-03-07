Правительство инвестирует 5,2 млрд грн через экспериментальный проект в восстановление пяти населенных пунктов: о которых идет речь

Кабинет Министров направил Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины 5,2 млрд гривен дополнительного финансирования на экспериментальный проект.

Об этом информирует пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Куда направят средства

Отмечается, что эти средства будут направлены на экспериментальный проект комплексного обновления пяти населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Речь идет о таких населенных пунктах:

поселок Бородянка Киевской области;

город Тростянец Сумской области;

село Циркуны на Харьковщине;

село Посад-Покровское в Херсонской области;

село Ягодное в Черниговской области.

Финансирование пойдет на ремонт и строительство нового жилья в этих населённых пунктах.

Будут возобновлены и модернизированы системы тепло-, газо- и водоснабжения, а также осуществлена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры.

Реализация экспериментального проекта начата на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии еще в 2023 году.

О восстановлении Украины

"Программа по восстановлению Украины" реализует Минразвития при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Программа является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

Фактическая реализация проектов началась в 2024 году.

Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM.

Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, контролировать их реализацию на всех этапах, а также исключить возможность внешнего вмешательства.

Одной из основных задач является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках программы субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что обеспечит общинам возможность восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни.

Напомним, правительство выделило 5 млрд грн субвенций на восстановление Украины. Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.