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Правительство инвестирует 5,2 млрд грн через экспериментальный проект в восстановление пяти населенных пунктов: о которых идет речь
Кабинет Министров направил Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины 5,2 млрд гривен дополнительного финансирования на экспериментальный проект.
Об этом информирует пресс-служба министерства развития общин и территорий.
Куда направят средства
Отмечается, что эти средства будут направлены на экспериментальный проект комплексного обновления пяти населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Речь идет о таких населенных пунктах:
- поселок Бородянка Киевской области;
- город Тростянец Сумской области;
- село Циркуны на Харьковщине;
- село Посад-Покровское в Херсонской области;
- село Ягодное в Черниговской области.
Финансирование пойдет на ремонт и строительство нового жилья в этих населённых пунктах.
Будут возобновлены и модернизированы системы тепло-, газо- и водоснабжения, а также осуществлена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры.
Реализация экспериментального проекта начата на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии еще в 2023 году.
О восстановлении Украины
"Программа по восстановлению Украины" реализует Минразвития при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Программа является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.
Фактическая реализация проектов началась в 2024 году.
Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM.
Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, контролировать их реализацию на всех этапах, а также исключить возможность внешнего вмешательства.
Одной из основных задач является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках программы субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что обеспечит общинам возможность восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни.
Напомним, правительство выделило 5 млрд грн субвенций на восстановление Украины. Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.