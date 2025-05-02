Правительство инвестирует 540 млн грн в модернизацию профтехов

Правительство распределяет 540 миллионов гривен субвенции между регионами на модернизацию заведений профессионального и профессионального высшего образования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства будут направлены на обновление лабораторий, повышение энергоэффективности и усиление безопасности образовательных пространств.

"Сегодня принимаем решение относительно дальнейших инвестиций в образование и нашу способность осуществлять восстановление благодаря квалифицированным кадрам", — сказал он на заседании правительства.

По словам главы правительства, финансирование получит более 100 учебных заведений, которые готовят специалистов по восстановлению страны: инженеров, строителей, токарей, технологов, операторов станков и других специалистов, востребованных в процессе восстановления инфраструктуры.

Он подчеркнул, что восстановление Украины станет самым большим подобным проектом в Европе за последние 70 лет, и государство уже сейчас закладывает для этого кадровую основу.

В этом году в Украине планируют обновить еще около 100 мастерских в заведениях профессионального образования.