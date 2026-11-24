Правительство изменило способ расчета лимита бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса, отменив привязку к фиксированной численности военнообязанных работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет оружейников .

Как считают 95%

Ранее предприятия ОПК могли бронировать до 95% военнообязанных работников. Расчет при этом производили на основе численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности предприятия. Даже если производство расширялось и количество работников росло, это не позволяло автоматически увеличивать количество забронированных.

Отмечается, что теперь 95% квоты на бронирование будут считать от фактического количества военнообязанных работников, а не от численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности.

Украинский совет оружейников уверен, что для отечественных производителей это возможность масштабировать команды и производство без дополнительных бюрократических ограничений, связанных с фиксированной численностью.

Там пообещали и дальше работать над тем, чтобы правила бронирования отвечали реальным потребностям украинского ОПК.

Следующим приоритетом организация называет сокращение сроков рассмотрения обращений Координационным центром. Ускоренная процедура рассмотрения, до 7 рабочих дней, предусмотрена только для отдельных неотложных обращений. Украинский совет оружейников отмечает, что все вопросы, касающиеся ОПК, должны рассматриваться по ускоренной процедуре до 7 рабочих дней.

В Минэкономики подтвердили, что сам лимит в 95% не меняется, а меняется база его расчета. Предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом.

Напомним, что правительство до 20 декабря 2026 года включительно продлило действие решений об определении критически важных предприятий, учреждений и организаций, а также отсрочок от призыва по мобилизации для их военнообязанных работников, предоставленных через портал электронных услуг.

Новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр.

В постановлении определены и сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.