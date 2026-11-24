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Правительство изменило способ расчета лимита бронирования для предприятий ОПК
Правительство изменило способ расчета лимита бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса, отменив привязку к фиксированной численности военнообязанных работников.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет оружейников .
Как считают 95%
Ранее предприятия ОПК могли бронировать до 95% военнообязанных работников. Расчет при этом производили на основе численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности предприятия. Даже если производство расширялось и количество работников росло, это не позволяло автоматически увеличивать количество забронированных.
Отмечается, что теперь 95% квоты на бронирование будут считать от фактического количества военнообязанных работников, а не от численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности.
Украинский совет оружейников уверен, что для отечественных производителей это возможность масштабировать команды и производство без дополнительных бюрократических ограничений, связанных с фиксированной численностью.
Там пообещали и дальше работать над тем, чтобы правила бронирования отвечали реальным потребностям украинского ОПК.
Следующим приоритетом организация называет сокращение сроков рассмотрения обращений Координационным центром. Ускоренная процедура рассмотрения, до 7 рабочих дней, предусмотрена только для отдельных неотложных обращений. Украинский совет оружейников отмечает, что все вопросы, касающиеся ОПК, должны рассматриваться по ускоренной процедуре до 7 рабочих дней.
В Минэкономики подтвердили, что сам лимит в 95% не меняется, а меняется база его расчета. Предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом.
Напомним, что правительство до 20 декабря 2026 года включительно продлило действие решений об определении критически важных предприятий, учреждений и организаций, а также отсрочок от призыва по мобилизации для их военнообязанных работников, предоставленных через портал электронных услуг.
Новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось
Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.
Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.
Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр.
В постановлении определены и сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:
- оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- добывающая и перерабатывающая промышленность;
- агропромышленное производство и розничная торговля;
- строительство, транспорт и логистика;
- ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;
- аварийно-спасательные службы;
- организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства
Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.