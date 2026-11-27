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Правительство направило почти 500 млн грн на мобильные укрытия для пунктов пропуска
Кабинет министров Украины направил 495,8 млн грн на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска через государственную границу. Средства предназначены для усиления безопасности людей, пересекающих границу, а также работников приграничной инфраструктуры.
Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.
Необходимость обустройства таких укрытий связана с российскими атаками на пограничную инфраструктуру. Через пункты пропуска ежедневно проходят тысячи людей и транспортных средств, поэтому при воздушных атаках важно обеспечить возможность быстро перейти в безопасное место.
Закупки мобильных укрытий организуют областные службы восстановления в пяти регионах:
- Одесской области;
- Винницкой области;
- Черновицкой области;
- Закарпатской области;
- Волынской области.
Мобильные конструкции должны обеспечить возможность укрытия как для граждан, пересекающих государственную границу, так и для персонала пунктов пропуска.
Атаки на пункты пропуска
В сентябре российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.
Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. Ведь РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.
Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. Российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.
Кроме того, в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.