Кабинет министров Украины направил 495,8 млн грн на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска через государственную границу. Средства предназначены для усиления безопасности людей, пересекающих границу, а также работников приграничной инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Необходимость обустройства таких укрытий связана с российскими атаками на пограничную инфраструктуру. Через пункты пропуска ежедневно проходят тысячи людей и транспортных средств, поэтому при воздушных атаках важно обеспечить возможность быстро перейти в безопасное место.

Закупки мобильных укрытий организуют областные службы восстановления в пяти регионах:

Одесской области;

Винницкой области;

Черновицкой области;

Закарпатской области;

Волынской области.

Мобильные конструкции должны обеспечить возможность укрытия как для граждан, пересекающих государственную границу, так и для персонала пунктов пропуска.

Атаки на пункты пропуска

В сентябре российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. Ведь РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. Российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

Кроме того, в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.