Правительство обновило перечень освобожденных от налогообложения товаров и услуг

Кабинет министров Украины расширил возможности для оказания благотворительной помощи, обновив перечень освобождаемых от налогообложения товаров и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Соответствующие изменения направлены на усиление возможностей организациям гражданского общества поддерживать ВСУ, участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщают в ведомстве, теперь без налогообложения можно ввозить в Украину транспортные средства, доставляемые волонтерами.

Сам перечень сокращен с 500 до 133 позиций. В то же время, он содержит десятки новых позиций, необходимых для защитников и защитниц, а также внутренне перемещенных лиц.

В частности, беспилотных систем, средств РЭБ и РЭР, комплектующие к ним, а также средств тактической медицины.

Обновленное постановление также предусматривает новую позицию "Медицинские услуги" и "Услуги по образованию и науке".

"Это означает, что участники боевых действий, военнослужащие, ветераны и ВПЛ будут иметь дополнительные возможности пользоваться медицинскими и образовательными услугами, которые покрываются за счет уплаченных средств благотворителями на специальных (льготных условиях)", — уточнили в Минсоцполитики.

Отметим, что освобождение от ввозной пошлины и НДС для таких товаров как БПЛА, тепловизоры, оптические прицелы и другие средства обеспечения нацбезопасности, было продолжено к январю 2026 года.

Относительно развития волонтерства в Украине напомним, что официальная численность таких лиц в Украине с начала 2024 года. выросло в полтора раза до 10,4 тысячи. При этом в этом году украинцы стали чаще донатить именно на банки, чем крупным фондам и благотворительным организациям.

В прошлом году три крупнейших фонда, а именно: United 24, "Вернись живым" и Фонд Сергея Притулы смогли собрать 18,75 миллиарда гривен. Впрочем, эта сумма оказалась почти вдвое меньше, чем в 2022 году.