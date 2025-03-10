Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Наличный курс:

USD

41,34

41,22

EUR

44,80

44,60

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство открыло доступ к государственным военным технологиям для производителей

оружие
Фото: Facebook // UALandForces

Кабинет Министров утвердил правила передачи конструкторской документации на отечественное оружие негосударственным предприятиям, чтобы ускорить его серийное производство. Благодаря этому производители смогут нарастить объем производства и получить больше заказов на оборонную продукцию.
 

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Минобороны конструкторская документация на ее производство должна быть передана другому изготовителю(кам), который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям", — подчеркнул он.

Министр добавил, что постановлением в нормировании вопроса сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.

По его словам, это решение позволит украинским оборонным предприятиям полноценно обеспечивать потребности вооруженных сил в вооружении и технике, а также значительно увеличить объемы производства отечественного вооружения. Как следствие, изготовители смогут получить больше государственных заказов и изготовить больше необходимой для обороны продукции.

Минобороны планирует трехлетние контракты с оружейными производителями

В ведомстве отметили, что в приоритете должна быть поддержка отечественных производителей в обеспечении армии необходимым вооружением и техникой. По мнению директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать свою работу, внедрять новейшие технологии и привлекать инвестиции.

Закупочное агентство Минобороны заключило контрактов на 208 млрд грн с украинскими производителями. Украинские защитники получат современную технику, столь необходимую на поле боя, в частности: артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, БМП, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы.

Напомним, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Автор:
Татьяна Бессараб