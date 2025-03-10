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Правительство открыло доступ к государственным военным технологиям для производителей
Кабинет Министров утвердил правила передачи конструкторской документации на отечественное оружие негосударственным предприятиям, чтобы ускорить его серийное производство. Благодаря этому производители смогут нарастить объем производства и получить больше заказов на оборонную продукцию.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Минобороны конструкторская документация на ее производство должна быть передана другому изготовителю(кам), который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям", — подчеркнул он.
Министр добавил, что постановлением в нормировании вопроса сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.
По его словам, это решение позволит украинским оборонным предприятиям полноценно обеспечивать потребности вооруженных сил в вооружении и технике, а также значительно увеличить объемы производства отечественного вооружения. Как следствие, изготовители смогут получить больше государственных заказов и изготовить больше необходимой для обороны продукции.
Минобороны планирует трехлетние контракты с оружейными производителями
В ведомстве отметили, что в приоритете должна быть поддержка отечественных производителей в обеспечении армии необходимым вооружением и техникой. По мнению директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать свою работу, внедрять новейшие технологии и привлекать инвестиции.
Закупочное агентство Минобороны заключило контрактов на 208 млрд грн с украинскими производителями. Украинские защитники получат современную технику, столь необходимую на поле боя, в частности: артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, БМП, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы.
Напомним, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.