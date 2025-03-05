- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство планирует увеличить до 75% бронирования работников коммунальных предприятий
Кабинет министров Украины планирует расширить возможность бронирования от мобилизации работников предприятий, оказывающих критически важные коммунальные услуги. Долю военнообязанных, которых можно будет освободить от призыва, увеличат до 75%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию граждан.
Соответствующие изменения правительство вводит во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, которое было введено в действие Указом президента Украины от 5 февраля 2025 г. № 69.
Речь идет об изменениях в постановление Кабмина № 76 от 27 января 2023 года, определяющего механизм бронирования военнообязанных во время мобилизации.
Изменения коснутся механизма бронирования работников предприятий, обеспечивающих поставку тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами.
Отмечается, что к настоящему времени бронирование военнообязанных на предприятиях коммунальной сферы было ограничено 50% общего количества работников, подлежащих мобилизации.
Министерство экономики уже подготовило соответствующий проект нормативного акта, переданного на рассмотрение Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и по делам ветеранов.
Правительство также предусматривает возможность увеличения квоты бронирования более чем на 50% военнообязанных, если предприятие признается критически важным. Для этого необходимо отдельное решение Министра обороны, принимаемое в рамках действующего законодательства (пункт 8 Порядка бронирования).
Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, в частности пересмотрены сроки проверки сведений работника во время его бронирования и уменьшен срок аннулирования отсрочки.