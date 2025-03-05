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Правительство планирует увеличить до 75% бронирования работников коммунальных предприятий

Правительство планирует увеличить до 75% бронирования работников коммунальных предприятий
Иллюстрация: depositphotos

Кабинет министров Украины планирует расширить возможность бронирования от мобилизации работников предприятий, оказывающих критически важные коммунальные услуги. Долю военнообязанных, которых можно будет освободить от призыва, увеличат до 75%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию граждан.

Соответствующие изменения правительство вводит во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, которое было введено в действие Указом президента Украины от 5 февраля 2025 г. № 69.

Речь идет об изменениях в постановление Кабмина № 76 от 27 января 2023 года, определяющего механизм бронирования военнообязанных во время мобилизации.

Изменения коснутся механизма бронирования работников предприятий, обеспечивающих поставку тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами.

Отмечается, что к настоящему времени бронирование военнообязанных на предприятиях коммунальной сферы было ограничено 50% общего количества работников, подлежащих мобилизации.

Министерство экономики уже подготовило соответствующий проект нормативного акта, переданного на рассмотрение Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и по делам ветеранов.

Правительство также предусматривает возможность увеличения квоты бронирования более чем на 50% военнообязанных, если предприятие признается критически важным. Для этого необходимо отдельное решение Министра обороны, принимаемое в рамках действующего законодательства (пункт 8 Порядка бронирования).

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных   во время мобилизации и военного положения, в частности пересмотрены сроки проверки сведений работника во время его бронирования и уменьшен срок аннулирования отсрочки.

Автор:
Татьяна Гойденко