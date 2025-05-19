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Правительство предлагает повысить штраф за каботажные перевозки иностранных компаний

каботажные перевозки
Правительство предлагает повысить штраф за каботажные перевозки / Freepik

Кабинет министров Украины одобрил законопроект Министерства развития общин и территорий, который предусматривает значительное усиление ответственности для иностранных перевозчиков, осуществляющих незаконные внутренние перевозки грузов или пассажиров по территории Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Речь идет о так называемых каботажных перевозках, когда как погрузка, так и разгрузка товаров или перевозка пассажиров происходит в пределах одной страны иностранным перевозчиком.

Согласно действующему законодательству, такие перевозки запрещены без специального разрешения, как для иностранных компаний в Украине, так и для украинских перевозчиков за рубежом.

В случае нарушения этого требования на сегодняшний день предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако в новом законопроекте предлагается увеличить эту сумму более чем в семь раз – до 120 тысяч гривен.

Как отмечают в правительстве, цель инициативы — защита внутреннего рынка автоперевозок, предотвращение недобросовестной конкуренции и приведение национального законодательства в соответствие с нормами, применяемыми к перевозчикам третьих стран в Европейском Союзе.

В частности, предлагается внести изменения в статью 133-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

По данным правительства, в 2024 году было зафиксировано около 150 случаев незаконных каботажных перевозок. При этом наблюдается постоянный прирост таких нарушений в течение последних трех лет. Ожидается, что новые правила усилят контроль и снизят количество случаев обхода закона.

Отметим, что соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом, известное как "транспортный безвиз", продлено до 31 декабря 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко