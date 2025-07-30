Кабмин разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции: детали

30 июля Кабмин, по представлению Минобороны, принял важное решение для поддержки оборонной промышленности: теперь производители дронов и систем РЭБ смогут включать проценты по кредитам в себестоимость своей продукции. При этом установлено разумное ограничение – расходы по кредитам могут составлять не более 10% себестоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Он рассказал, что на прошлой неделе прошла встреча с банками с целью усиления финансирования оборонной индустрии Украины. Включение процентов по кредитам в себестоимость продукции украинскими оружейными производителями является первым результатом.

"Этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее. Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта", - отметил министр.

Напомним, 23 июля сообщалось о том, что государство законтрактовало четыре украинских дрона-перехватчика более чем на 3 миллиарда гривен