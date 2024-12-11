Правительство согласовало кандидатуры в наблюдательный совет "Укрэнерго" от государства: кто эти люди

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры трех членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от государства.

Такое решение закреплено распоряжением правительства от 10 декабря 2024 года, обнародованном на "Правительственном портале".

Отмечается, что правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как представителей государства.

О кандидатурах:

Юрий Бойко, член нынешнего наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", экс-министр энергетики, народный депутат.

Алексей Никитин работал ГП НЭК "Укрэнерго" в должности начальника отдела развития рынка электроэнергии, а также в "Укргидроэнерго" в должности директора департамента коммерции.

Анатолий Гулей являлся председателем правления Ощадбанка, заместителем председателя правления Альфа-банка, является акционером Аккордбанка.

В Минэнерго уточняют, что наблюдательный совет "Укрэнерго" сформирован в соответствии с международными стандартами и принципами корпоративного управления. В нее избраны четыре независимых члена и три представителя государства с учетом ключевых компетенций, необходимых для эффективного реагирования на текущие вызовы и успешной реализации стратегических задач компании.

"В Наблюдательный совет вошли профессионалы с высоким авторитетом и многолетним управленческим опытом. Ожидаем, что в условиях военного положения и вызовов, вызванных российскими атаками на энергетический сектор, наблюдательный совет и Правление НЭК "Укрэнерго" приложат все необходимые усилия, чтобы обеспечить стабильную работу объединенной энергосистемы", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Заметим, ранее в наблюдательный совет "Укрэнерго" вошли Патрик Грейхен, Луиджи Роланда Де Франциски, Себастьян Кофода Еппе, Ян Генрик Монтелла.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, представившего отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен.

Добавим, что послы стран "Большой семерки" напомнили Украине о важности быстрого назначения в наблюдательный совет компании "Укрэнерго" профессиональных независимых экспертов. Они подчеркнули, что это "критически важное для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров".