Правительство упрощает правила работы с отходами: что изменится для бизнеса

Кабинет министров обновил правила работы предприятий в сфере управления отходами. Изменения должны сократить административную нагрузку на бизнес, упростить отдельные разрешительные процедуры и устранить правовую неопределенность после перехода на новое законодательство об отходах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Одним из основных изменений станет увеличение срока действия программы контроля и мониторинга полигона. Ее будут разрабатывать сразу на пять лет вместо ежегодного обновления.

Также правительство упростило порядок отнесения остатков производства к побочным продуктам и процедуру получения выводов на трансграничную перевозку отдельных видов отходов.

Бизнесу дадут переходный период

Отдельные изменения касаются предприятий, присоединившихся к экспериментальному проекту по упрощенному получению разрешений на операции по обработке отходов.

Для них предусмотрены переходные положения, чтобы компании могли привести свою деятельность в соответствие с Законом об управлении отходами и действующим порядком выдачи разрешений на осуществление операций по обработке отходов.

Кроме того, правительство согласовало экологические меры с новым законодательством об отходах. В Минэкономики ожидают, что это устранит правовую неопределенность при финансировании таких проектов из Государственного фонда охраны окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что изменения должны помочь сохранить баланс между экологическими требованиями и реальными условиями работы промышленных предприятий во время военного положения, а также поддержать конкурентоспособность украинских производителей.

Напомним, ранее бизнес призвал урегулировать разрешительную неопределенность в сфере возделывания отходов добывающей промышленности. Предприниматели предупреждали о рисках из-за отсутствия переходного периода для оформления необходимых разрешений и предлагали предоставить бизнесу не менее 18 месяцев для адаптации к новым требованиям.