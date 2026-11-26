Кабинет министров Украины упростил процедуру кодификации новых образцов вооружения, чтобы ускорить их поступление в армию. Отныне производители беспилотников смогут начинать процедуру без подтверждения потребности ВСУ в конкретной модели, а прошедшие испытания средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут кодифицироваться за 10 дней.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, новые правила касаются украинских производителей беспилотных систем, средств РЭБ и взрывчатых веществ.

Кодификация – это процедура официального допуска новых образцов оборонной продукции к использованию в армии.

Что изменилось для производителей дронов и РЭБ

Производителям беспилотных систем больше не нужно ждать, пока военные определят необходимость именно в их разработке. Теперь они могут приступать к процедуре кодификации без такого подтверждения.

Для радиоэлектронной борьбы установили срок кодификации в 10 дней после успешного прохождения испытаний. Основанием для этого станет соответствующий акт без необходимости подавать дополнительные документы.

В то же время, ответственность за достоверность предоставленной информации будет нести производитель.

Кроме того, правительство определило четкий порядок и сроки кодификации взрывчатых веществ.

По словам Корецкого, упрощение процедур позволит украинским оборонным предприятиям тратить меньше времени на оформление документов и быстрее передавать новые разработки военным.

Напомним, что Украина постепенно сокращает бюрократические процедуры для производителей оборонной продукции. В частности, в марте 2026 года правительство уже упростило кодификацию военной техники, позволив производителям инициировать процедуру вне зависимости от текущих планов закупок. Тогда также упростили испытания боеприпасов и отдельные требования закупки беспилотных систем и средств РЭБ.