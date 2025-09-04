Правительство ввело обмен налоговой информацией через систему Logica: зачем это нужно

3 сентября правительство приняло постановление, которое совершенствует порядок обмена информацией между налоговыми органами и органами местного самоуправления через информационно-аналитическую систему управления планированием и исполнением местных бюджетов Logica.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что теперь органы местного самоуправления будут получать не только данные о юридических лицах, но и информацию о состоянии расчетов с бюджетом физических лиц – налогоплательщиков.

Также документ уточняет перечень данных, которые местные советы представляют в систему Logica, в частности информацию о ставках арендной платы.

В Минфине объясняют, что это нововведение даст территориальным общинам большее количество инструментов для эффективного планирования и контроля поступлений в местные бюджеты.

Сообщается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Заметим, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 августа 2025 года составляют 163,8 млрд грн, что на 43,3 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года. Эта сумма на 3,5 млрд грн или на 15,9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда поступления составляли почти 22 млрд грн.