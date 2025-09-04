Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство ввело обмен налоговой информацией через систему Logica: зачем это нужно

налоги
Правительство ввело обмен налоговой информацией через систему "Logica": / Depositphotos

3 сентября правительство приняло постановление, которое совершенствует порядок обмена информацией между налоговыми органами и органами местного самоуправления через информационно-аналитическую систему управления планированием и исполнением местных бюджетов Logica.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что теперь органы местного самоуправления будут получать не только данные о юридических лицах, но и информацию о состоянии расчетов с бюджетом физических лиц – налогоплательщиков.

Также документ уточняет перечень данных, которые местные советы представляют в систему Logica, в частности информацию о ставках арендной платы.

В Минфине объясняют, что это нововведение даст территориальным общинам большее количество инструментов для эффективного планирования и контроля поступлений в местные бюджеты.

Сообщается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Заметим, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 августа 2025 года составляют 163,8 млрд грн, что на 43,3 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года.

Напомним, землевладельцы и арендаторы земельных участков перечислили около 25,5 млрд грн в местные бюджеты в январе-июле 2025 года. Эта сумма на 3,5 млрд грн или на 15,9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда поступления составляли почти 22 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько