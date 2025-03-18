- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство выделило 207 млн грн гранта от Всемирного банка на реформу медицинской сферы
Правительство приняло решение о выделении 207 млн грн гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской сферы в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
Куда направят средства
Правительство уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения, в частности, отдавая приоритет восстановлению медицинских учреждений, что является важным шагом в улучшении качества медицинских услуг и укреплении системы здравоохранения страны.
Средства будут направлены на:
- инвестиции в укрепление возможности медицинской системы Украины;
- внедрение цифровых технологий;
- повышение эффективности управления
В целом, по словам премьер-министра, в 2025 году правительством будут направлены десятки миллиардов гривен на восстановление государства. Он отметил, что на этой неделе принято решение о выделении еще двух миллиардов гривен на программу жилья для внутренне перемещенных лиц.
"Благодаря этим средствам более 1300 украинских семей из числа ВПЛ смогут приобрести себе новые дома", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, согласно исследованию "Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностям восстановления" (RDNA4), проведенного Всемирным банком и Еврокомиссией, стоимость восстановления украинской системы здравоохранения составляет $19,4 млрд.