Правительство выделило 207 млн грн гранта от Всемирного банка на реформу медицинской сферы

Правительство приняло решение о выделении 207 млн грн гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской сферы в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Куда направят средства

Правительство уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения, в частности, отдавая приоритет восстановлению медицинских учреждений, что является важным шагом в улучшении качества медицинских услуг и укреплении системы здравоохранения страны.

Средства будут направлены на:

инвестиции в укрепление возможности медицинской системы Украины;

внедрение цифровых технологий;

повышение эффективности управления

В целом, по словам премьер-министра, в 2025 году правительством будут направлены десятки миллиардов гривен на восстановление государства. Он отметил, что на этой неделе принято решение о выделении еще двух миллиардов гривен на программу жилья для внутренне перемещенных лиц.

"Благодаря этим средствам более 1300 украинских семей из числа ВПЛ смогут приобрести себе новые дома", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, согласно исследованию "Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностям восстановления" (RDNA4), проведенного Всемирным банком и Еврокомиссией, стоимость восстановления украинской системы здравоохранения составляет $19,4 млрд.