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Правительство выделило 272,5 млн грн регионам для создания безопасных условий в школах — Шмигаль

школы
Правительство предоставляет 272,5 млн грн для безопасности в школах/Правительственный портал

Кабинет Министров Украины распределил 272,5 млн. грн. субвенции местным бюджетам для обустройства безопасных условий в заведениях общего среднего образования.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал. .

Финансирование получат общины двадцати одной области и Киев. Средства должны быть направлены на реализацию проектов, которые обеспечат школьников защищенной и комфортной образовательной средой.

"Ожидаем от регионов и общин эффективного использования этих средств. Наша общая цель — защитить каждого ребенка, создать комфортную образовательную среду, дать детям простор для получения знаний, социализации и развития", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В 2025 году совместно с общинами планируется реализовать 185 проектов по строительству укрытий в школах по всей Украине.

В рамках комплексной политики "Школа офлайн" на этот год предусмотрено более 11 млрд грн государственной поддержки на обустройство укрытий и еще более 2 млрд грн — на закупку школьных автобусов.

Добавим, в Сумах построят четыре подземные школы, таким образом в области их будет одиннадцать. Также в апреле сообщалось, что в Харькове завершили строительство еще двух подземных школ, строительство еще трех завершается в Кривом Роге.

Автор:
Татьяна Гойденко