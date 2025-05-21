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Правительство выделило 272,5 млн грн регионам для создания безопасных условий в школах — Шмигаль
Кабинет Министров Украины распределил 272,5 млн. грн. субвенции местным бюджетам для обустройства безопасных условий в заведениях общего среднего образования.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал. .
Финансирование получат общины двадцати одной области и Киев. Средства должны быть направлены на реализацию проектов, которые обеспечат школьников защищенной и комфортной образовательной средой.
"Ожидаем от регионов и общин эффективного использования этих средств. Наша общая цель — защитить каждого ребенка, создать комфортную образовательную среду, дать детям простор для получения знаний, социализации и развития", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В 2025 году совместно с общинами планируется реализовать 185 проектов по строительству укрытий в школах по всей Украине.
В рамках комплексной политики "Школа офлайн" на этот год предусмотрено более 11 млрд грн государственной поддержки на обустройство укрытий и еще более 2 млрд грн — на закупку школьных автобусов.
Добавим, в Сумах построят четыре подземные школы, таким образом в области их будет одиннадцать. Также в апреле сообщалось, что в Харькове завершили строительство еще двух подземных школ, строительство еще трех завершается в Кривом Роге.