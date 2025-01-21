Предприниматели получат 23 млн грн на развитие бизнеса: сколько рабочих мест будет создано

93 предпринимателя стали победителями 26-го этапа программы "Власна справа". Они получат микрогранты на сумму 23 млн гривен, что позволит им создать 156 новых рабочих мест.

Об этом информирует Правительственный портал.

Топ-5 сфер деятельности для новых бизнесов

Победители программы "Власна справа" планируют начать или уже осуществляют свой бизнес в следующих областях:

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (35%).

Предоставление других видов услуг (14%).

Перерабатывающая промышленность (13%).

Временное размещение и организация питания (12%).

Профессиональная, научная и техническая деятельность (8%).

О победителях

Среди получателей микрогрантов 57% победителей — женщины, 35% — мужчины, а 8% — юридические лица.

Лидерами по регионам являются:

Киевщина – 17%.

Виннитчина и Харьковщина — по 12%.

Львовщина и Хмельницкая — по 11%.

74% победителей имеют высшее образование, 9% — среднее специальное (техникум, колледж).

В рамках 26-й волны программы 7 предпринимателей от 18 до 25 лет получат молодежные гранты до 150 тысяч гривен на начало бизнеса.

О программе "Власна справа"

С начала действия программы было выдано 23 тысяч микрогрантов.

Благодаря такой поддержке ожидается создание почти 43 тысячи новых рабочих мест, что имеет существенное значение для экономического развития страны.

В рамках грантовой программы украинцы могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. грн на развитие бизнеса. Для грантов свыше 75 тыс. грн нужно создать 1-2 рабочих места.

Молодежь до 25 лет может получить до 150 тыс. грн без обязанности создавать рабочие места.

Участники боевых действий и другие категории лиц могут получить гранты от 250 тыс. до 1 млн грн с требованием создания 1-4 рабочих мест.

Гранты можно использовать на оборудование, сырье, аренду помещений. Заявки подаются через портал "Дія".

Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.