Предприниматели за неделю получили 2 млрд грн по программе "5-7-9%"

На прошлой неделе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 668 льготных кредитов на сумму 2 млрд. грн, из которых 497 кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн выдано банками государственного сектора экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Основные цифры

С начала 2025 года в рамках программы "5-7-9" предприниматели получили 4738 кредитов на общую сумму 17,8 млрд грн, из которых 3042 кредита на 9 млрд грн выдано банками государственного сектора экономики.

За весь период военного положения в Украине было выдано 74 373 кредита на сумму 294,3 млрд грн, из них 54 904 кредита на 150,8 млрд грн предоставлено банками государственного сектора.

Данные актуальны по состоянию на 17 марта 2025:

37,51 млрд грн – на инвестиционные цели;

37,51 млрд грн – на инвестиционные цели; 73,90 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

43,76 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

34,72 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,16 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,83 млрд грн – на антивоенные цели;

30,45 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

О программе

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает льготное кредитование для микро, малого и среднего бизнеса. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты на развитие производства, инноваций, энергоэффективности и других направлений.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (49,6 тыс.), Ощадбанк (16,6 тыс.) и Укргазбанк (5,9 тыс.)

Кредитование бизнеса

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

В феврале правительство направило Фонду развития предпринимательства почти 1,7 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, предоставленным бизнесменам в рамках государственной программы.