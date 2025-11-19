- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Предприятия критической инфраструктуры могут присоединиться к государственной системе ПВО
Кабинет Министров Украины впервые разрешил предприятиям критической инфраструктуры подключаться к государственной системе противовоздушной обороны (ПВО) под руководством военного командования.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.
"Государство впервые открывает возможность предприятиям участвовать в защите критической инфраструктуры и поддерживает их усилия", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Кто может присоединиться к проекту
Это позволяет предприятиям участвовать в формировании групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу:
- энергетики;
- связи;
- транспорта;
- водоснабжение;
- других стратегических отраслей.
Также участие открыто для любых предприятий, имеющих необходимые ресурсы и соблюдающих определенные требования безопасности. В частности, те, что могут выполнить одно из требований:
- осуществляют в установленном порядке охранную деятельность;
- имеют разрешение на работу по взрывчатым материалам;
- получили право на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.
Все участники проходят обучение по программам Воздушных сил и действуют под управлением военного командования.
Как это работает
- Предприятие представляет обращение с информацией о себе, ресурсах и составе будущей группы.
- Минобороны проверяет соответствие требованиям безопасности и выдает разрешение на создание группы.
- После согласования предприятие действует в системе управления Воздушных Сил – получает задачи, координируется и отчитывается по результатам.
Ключевые принципы работы групп ПВО
- Группы ПВО будут действовать исключительно по командам военного командования и внутри единой системы управления Воздушных Сил.
- Руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО, обеспечивающей оперативное взаимодействие и общую осведомленность о воздушной обстановке.
- Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через процедуры снабжения, согласованные Министерством обороны.
- В состав групп будут входить проверенные работники предприятий, в том числе прошедшие проверку Службой безопасности Украины (СБУ).
Напомним, первая в мире "стена из дронов" в скором времени заработает в Украине – система предназначена для перехвата вражеских боеприпасов до их попадания в города и гражданских объектов.