Предприятия критической инфраструктуры могут присоединиться к государственной системе ПВО

Критическая инфраструктура Украины усилит ПВО / Минобороны

Кабинет Министров Украины впервые разрешил предприятиям критической инфраструктуры подключаться к государственной системе противовоздушной обороны (ПВО) под руководством военного командования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

"Государство впервые открывает возможность предприятиям участвовать в защите критической инфраструктуры и поддерживает их усилия", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Кто может присоединиться к проекту

Это позволяет предприятиям участвовать в формировании групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу:

  • энергетики;
  • связи;
  • транспорта;
  • водоснабжение;
  • других стратегических отраслей.

Также участие открыто для любых предприятий, имеющих необходимые ресурсы и соблюдающих определенные требования безопасности. В частности, те, что могут выполнить одно из требований:

  • осуществляют в установленном порядке охранную деятельность;
  • имеют разрешение на работу по взрывчатым материалам;
  • получили право на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

Все участники проходят обучение по программам Воздушных сил и действуют под управлением военного командования.

Как это работает

  1. Предприятие представляет обращение с информацией о себе, ресурсах и составе будущей группы.
  2. Минобороны проверяет соответствие требованиям безопасности и выдает разрешение на создание группы.
  3. После согласования предприятие действует в системе управления Воздушных Сил – получает задачи, координируется и отчитывается по результатам.

Ключевые принципы работы групп ПВО

  1. Группы ПВО будут действовать исключительно по командам военного командования и внутри единой системы управления Воздушных Сил.
  2. Руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО, обеспечивающей оперативное взаимодействие и общую осведомленность о воздушной обстановке.
  3. Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через процедуры снабжения, согласованные Министерством обороны.
  4. В состав групп будут входить проверенные работники предприятий, в том числе прошедшие проверку Службой безопасности Украины (СБУ).

Напомним, первая в мире "стена из дронов" в скором времени заработает в Украине – система предназначена для перехвата вражеских боеприпасов до их попадания в города и гражданских объектов.

Автор:
Татьяна Бессараб