Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua

Delo.ua стало известно, что некоторые люди от имени издания продолжают рассылать запросы на информацию.

Уважаемые читатели и партнеры! Обращаем внимание на письма, которые продолжают рассылаться на фейковом бланке от имени Коринского Александра Владимировича, который не является сотрудником редакции Delo.ua.

Просим обращать внимание, что запросы от издания рассылаются только с печатью (если это письменные обращения) или по электронной почте delo.ua или ekonomika.ua. В случае получения фейковых запросов просим сообщать редакцию письмом по адресу контент-директора Галины Панченко [email protected].

О подобных рассылках мы предупреждали также в августе. В частности, тогда запрос был направлен известной компании и подписан якобы корреспондентом Delo.ua Александром Коринским.