Препятствуют управляющему: арестованным помещениям "Майдан Плаза" экс-нардепа Онищенко в центре Киева отключили коммунальные услуги

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) требует восстановить коммунальные услуги для помещений ООО "Майдан Плаза" в центре Киева, находящихся в государственном управлении. Этот актив был связан с лицами, аффилированными с бывшим беглым нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Напомним, ранее по результатам открытого конкурса АРМА передало в управление ООО "Энвил" нежилые помещения в Киеве и обеспечило доступ управляющему к арестованному активу несмотря на попытки заблокировать этот процесс представителями владельца.

"Как результат – новый управляющий уже обеспечил первые поступления в государственный бюджет, предусмотренные договором, перечислив более 30 тыс. грн дохода от использования переданного имущества", — подчеркнули в АРМА.

Но в ведомстве заявляют о факте безосновательного отключения переданных помещений от электро- и водоснабжения.

"Несмотря на неоднократные письменные обращения управляющего, ОСМД "Капитолий" отказывается возобновить подачу коммунальных услуг, что, в частности, делает невозможным также обеспечение охраны помещений силами полиции охраны", — подчеркивают в АРМА, обращая внимание на недопустимости действий, которые вредят государственным интересам и препятствуют эффективному управлению.

"Отмечаем, никакие действия, создающие искусственные препятствия в пользовании арестованными активами, не останутся без соответствующего реагирования. АРМА будет принимать все предусмотренные законом меры по защите прав государства и обеспечению непрерывного управления имуществом переданным в управление", — отметили в ведомстве.

Ранее при осмотре помещений ООО "Майдан Плаза" появились представители частной охранной фирмы и лица, называвшие себя арендаторами помещений. Они вызвали полицию и следственную группу, пытаясь заблокировать законные действия АРМА. Несмотря на это, АРМА удалось разблокировать доступ к активу избранному на конкурсной основе управителю и успешно подписать акты приемки-передачи.

Дело Онищенко

Напомним, 5 апреля 2024 года ВАКС признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди которых и ООО "Майдан Плаза". Как установили правоохранители, преступная группа под руководством Онищенко с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже скрылся за границу.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

27 мая 2020 года германский суд отказал в экстрадиции в Украину Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных. В конце 2020 года Александр Онищенко получил российское гражданство.