Кабмин утвердил новую Стратегию модернизации бухучета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2030 года. Это важно для вступления Украины в ЕС и прозрачного использования государственных средств через переход на единую цифровую систему.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в ведомстве, главная цель изменений — перевести государственные органы на международные стандарты и запустить новую информационно-аналитическую систему. Это позволит полностью автоматизировать процесс подачи документов и сделать каждый этап расходования государственных средств прозрачным.

Что планируют изменить

Одно из направлений - создание информационно-аналитической системы "Е-учет и отчетность". Она должна автоматизировать бухгалтерские процессы и составление финансовой отчетности в государственном секторе.

Также планируется обновить национальные стандарты учета, усовершенствовать правила раскрытия финансовой информации и подготовить нормативную базу для отчетности по устойчивому развитию. Для этого предусмотрен анализ международного опыта и пилотный проект с участием определенных учреждений государственного сектора.

Правительство утвердило и операционный план реализации стратегии. В нем определены конкретные мероприятия, сроки и показатели исполнения. Министерство финансов будет следить за ходом реформы и ежегодно будет отчитываться Кабмину о результатах.

Стратегию разработали в рамках реформы управления государственными финансами на 2026-2030 годы. Она также учитывает обязательства Украины в рамках переговоров по вступлению в Евросоюз.

К 2030 году правительство планирует создать цифровую систему учета и отчетности, согласованную с международными стандартами. Ожидается, что это поможет контролировать использование государственных ресурсов и принимать решения на основе более точных финансовых данных.

Напомним, в августе Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о введении обязательной отчетности по устойчивому развитию.