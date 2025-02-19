Прием заявок на дотацию для содержания коров приостановлен: какая причина

Прием заявок в Государственный аграрный реестр (ГАР) на специальные бюджетные дотации для содержания поголовья коров в размере 7 000 грн.

Об этом 19 февраля сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Это произошло в связи с поступлением заявок на сумму, соответствующую доступному объему финансирования согласно Грантовому Соглашению о предоставлении средств гранта между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной Ассоциацией развития", — пояснили в министерстве.

За время приема заявок аграрии подали в Государственный аграрный реестр 11508 заявок на общую сумму 385, 75 млн гривен.

Однако в ведомстве не исключили открытие следующих волн программы и посоветовали фермерам следить за соответствующими официальными сообщениями.

Дотации за содержание коров, коз и овец

С 3 февраля аграрии могли подать через Государственный аграрный реестр заявку на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец.

В рамках предоставления государственной дотации фермерам предоставляли: 7 000 грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности и 2 000 грн на голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз или овец от 5 до 500 голов.

Напомним, Минагрополитики запустило новый электронный портал есть Животноводство для регистрации субъектов племенного дела, которое в разы упростит процедуры для фермеров.