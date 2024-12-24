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ПриватБанк вдвое снизил стоимость международных переводов на период зимних праздников

ПриватБанк
ПриватБанк снизил стоимость международных переводов. Изображение: Пресс-служба ПриватБанка

В честь праздников ПриватБанк вдвое снизил тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, до 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Как отправить перевод на заграничную карту

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Чтобы это сделать, необходимо:

  • выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;
  • указать сумму перевода;
  • подтвердить операцию.

В финучреждении отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

Также там подчеркнули, что открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. Это позволяет покупать валюту онлайн мгновенно у мобильного банка.

Напомним, ПриватБанк запустил уникальную услугу – валютообмен в АТМ-Recycler. Теперь украинцы могут обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил SWIFT-переводы из Польши без комиссии и с кэшбэком.

Автор:
Ольга Колесниченко