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ПриватБанк вдвое снизил стоимость международных переводов на период зимних праздников
В честь праздников ПриватБанк вдвое снизил тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, до 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).
Как отправить перевод на заграничную карту
Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".
Чтобы это сделать, необходимо:
- выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;
- указать сумму перевода;
- подтвердить операцию.
В финучреждении отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.
Также там подчеркнули, что открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24. Это позволяет покупать валюту онлайн мгновенно у мобильного банка.
Напомним, ПриватБанк запустил уникальную услугу – валютообмен в АТМ-Recycler. Теперь украинцы могут обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил SWIFT-переводы из Польши без комиссии и с кэшбэком.