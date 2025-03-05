Привлечение инвестиций и поддержка бизнеса: Италия и Украина активизируют сотрудничество

Италия присоединилась к Альянсу устойчивости МСП, что открывает новые возможности сотрудничества между странами. Это решение будет способствовать укреплению международной поддержки украинского бизнеса и расширению деловых перспектив обоих государств.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила важность малого и среднего бизнеса для экономической устойчивости страны и поблагодарила Италию за присоединение к Альянсу устойчивости МСП.

Италия стала 37 страной, поддержавшей инициативу, направленную на расширение возможностей бизнеса через обучение, консультации, гранты и выход на новые рынки.

В настоящее время идет работа над механизмами реализации этих возможностей.

В рамках Альянса украинские предприниматели смогут воспользоваться возможностями для обучения, получения грантов и выхода на международные рынки. Сотрудничество с Италией будет способствовать развитию новых проектов и привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли.

Отдельное внимание также было уделено роли малого и среднего предпринимательства в процессе восстановления.

Также Свириденко обсудила с Алессандрой Риччи, CEO итальянской страхово-финансовой группы SACE как на практике разблокировать возможности институции для итальянского и украинского бизнеса.

Также проанализировали механизм использования 1,5 млрд евро, выделенных Италией в 2024 году для поддержки торговли, инфраструктуры и медицины. Отдельно сосредоточились на снижении рискового рейтинга Украины и расширении инструментов страхования бизнес-путешествий, что приведет к привлечению инвестиций и расширению присутствия иностранных компаний.

Справка:

Альянс устойчивости МСП был создан во время URC 2024 в Берлине, чтобы объединить международные ресурсы для поддержки восстановления и развития малых и средних предприятий. Его сопредседатели – Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В настоящее время Североатлантический союз насчитывает 36 членов и помогает бизнесу путем инвестиций, консультаций и программ по развитию потенциала.

Напомним, Украина и Германия объявили о создании двух важных инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.