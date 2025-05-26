Призрачные перспективы мира негативно влияют на украинские облигации

Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более 10% с начала 2025 года, что является наихудшим показателем среди развивающихся рынков, поскольку перспективы выполнения президентом США Дональдом Трампом своих обещаний посредничества в прекращении войны становятся призрачными.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что нынешняя стоимость украинских облигаций резко контрастирует с началом года, когда ожидание перемирия сделало их лидерами роста, а некоторые ценные бумаги Украины выросли почти вдвое.

Украинские облигации с погашением в 2035 году торгуются по цене около 50 центов за доллар по сравнению с примерно 70 центами в феврале.

"Рынок вернулся к уровням избрания Трампа. Обещания мира столкнулись с реальностью: Путин его не хочет", — отмечает Виктор Сабо из Aberdeen Investments.

Издание констатирует, что хотя интерес к украинским ценным бумагам сохраняется, оптимизм ослаб. Лондонский фонд Frontier Road переключился на корпоративные облигации, на которые геополитика оказывает меньшее влияние.

В Bank of America предупреждают о рисках приобретения украинских акций на фоне затяжного конфликта, а Morgan Stanley ожидает продолжения войны как минимум до конца 2025 года.

Горки с украинскими ценными бумагами

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine упал на 6,88% — до 531,24 пункта на все большем пессимизме относительно возможного достижения мира после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После победы Дональда Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640-650 пунктов. Но после потери оптимизма по поводу быстрого достижения соглашения упал до 508,45 пунктов в начале апреля.

В начале мая на фоне новостей об улучшении отношений Украины с США и объявления о временном прекращении огня WIG-Ukraine подрос до 590 пунктов. После новостей о переговорах в Стамбуле и возможном более долгосрочном прекращении огня индекс достиг почти 625 пунктов и после этого стал опускаться вместе с таянием оптимизма по поводу перспектив быстрого завершения войны.