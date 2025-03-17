Проблема "спящих разрешений": бизнес против возобновления плановых проверок недропользователей

Государственная служба геологии и недр опубликовала проект постановления Кабинета Министров Украины, который предлагает внести изменения в постановление №303. В частности, документ предусматривает возобновление плановых и внеплановых проверок недропользователей, деятельность которых отнесена к высокой степени риска.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что там проанализировали проект и пришли к выводу, что необходимость внесения изменений в законодательство в связи с риском существования таких "спящих разрешений" не в полной мере согласовывается с текущей ситуацией.

Так, принятие постановления направлено на выявление и предотвращение образования только 29 так называемых "спящих разрешений", однако под действие проверок попадут более 300 предприятий.

Эксперты ЕБА отмечают, что действующее законодательство уже предусматривает возможность проведения внеплановых проверок при угрозе правам граждан, окружающей среде или безопасности государства. Кроме того, согласно Кодексу Украины о недрах, основанием для прекращения действия специального разрешения является непринятие мер по устранению нарушений после их обнаружения во время контроля.

"Это означает, что проблема "спящих разрешений" может быть решена без необходимости массовых проверок всех недропользователей", — подчеркивают в ЕБА.

Там добавляют, что в условиях военного положения значительная часть предприятий отрасли работает в чрезвычайно сложных условиях – из-за рисков безопасности, кадровый дефицит, нарушения логистических цепей и энергоснабжения. А введение масштабных проверок создаст дополнительное административное и финансовое давление, что может привести к остановке производственных процессов.

Поэтому в ЕБА не поддерживают проект постановления и обращаются с просьбой отклонить его.

Разрешения на месторождения хотят отобрать у нынешних владельцев

Отметим, дискуссия по поводу идеи привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые еще до войны исчезли с повестки дня.

"Да, для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что получили их практически безвозмездно", — напомнил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Раде.

Он настаивает на ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращении их народа. Этот вопрос необходимо решать вне зависимости от интересов США или других партнеров, ведь это интерес народа.

"А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине, которое должен получить народ Украины", — убежден Гетманцев.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса ЕБА.