В октябре 2026 года продажи новых легковых автомобилей сократились на всех пяти крупнейших региональных рынках Украины. Наибольшее падение зафиксировали в Харьковской области — на 45% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время, Киев сохранил лидерство по количеству проданных автомобилей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

По данным ассоциации, на пять регионов-лидеров пришлось 65% всех октябрьских продаж новых легковых автомобилей в Украине.

Где в Украине покупали больше новых автомобилей

Крупнейшим региональным рынком осталась столица, где за месяц приобрели 1813 новых легковушек. Это на четверть меньше чем в октябре 2025 года.

В пятерку лидеров вошли:

Киев — 1813 автомобилей, на 25% меньше, чем в прошлом.

Киевская область - 487 автомобилей, сокращение на 36%.

Днепропетровская область - 353 автомобиля, сокращение на 42%.

Львовская область - 294 автомобиля, сокращение на 27%.

Харьковская область - 253 автомобиля, сокращение на 45%.

Всего в этих регионах за октябрь приобрели 3200 новых легковушек.

Меньше всего среди пятерки лидеров продажи сократились в Киеве, тогда как глубочайшее падение зафиксировали на Харьковщине и Днепропетровщине.

Какие новые автомобили чаще всего покупали

В октябре самые популярные модели отличались в зависимости от региона.

В Киеве и Харьковской области лидером продаж стал Renault Duster.

В Киевской области наибольшим спросом пользовался Toyota Land Cruiser Prado, в Днепропетровской области - Toyota RAV4, а на Львовщине - Skoda Kodiaq.

Несмотря на всеобщее сокращение продаж, столица сохраняет существенное преимущество над другими регионами по количеству приобретенных новых автомобилей.

Напомним, по данным "Укравтопрома", в октябре продажи новых автомобилей в Украине сократились примерно на треть в годовом исчислении. В целом украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковушек. За десять месяцев 2026 года продажи составили 53,5 тыс. автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.