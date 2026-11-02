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Продажи Tesla в Европе растут, несмотря на конкуренцию с китайскими автопроизводителями

Tesla, автосалон, автомобили
В Европе растут продажи электрокаров Tesla / Shutterstock

Продажи Tesla в Северной Европе выросли в октябре, несмотря на конкуренцию с китайскими автопроизводителями. За месяц регистрации автомобилей американской компании Илона Маска увеличились на 248% в Швеции, на 131% в Норвегии и на 34% в Дании.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Как отмечают аналитики, восстановлению продаж способствовали сравнения с прошлогодними показателями, более высокие цены на топливо, государственные стимулы и устойчивый спрос на электромобили. В то же время ситуация в регионе остается разной, а конкурентный ландшафт — фрагментированным.

Успехи в Норвегии и конкуренция в Дании

В Норвегии компания зафиксировала лучший октябрь за всю историю наблюдений и стала самым популярным автомобильным брендом страны с долей рынка 9,8 %. В то же время китайские бренды продолжили экспансию, обеспечив 22,5 % регистраций новых легковых автомобилей, что является их самой высокой месячной долей.

"Особенно в Норвегии люди в целом более богатые, чем в других частях Европы, люди меньше ищут более дешевые предложения китайских брендов, чем в других европейских странах", - объяснил Рико Луман, старший экономист ING Research.

Для сравнения, доля рынка Tesla в Дании составила 0,73%. Там американский производитель уступил такие бренды, как BYD, Leapmotor, Xpeng и MG, которые заняли от 1,6 % до 5,5 % рынка каждая.

"Северная Европа достаточно открыта для новых игроков, если они являются эффективными электромобилями. Именно это позволило Tesla занять лидирующие позиции, и именно это позволяет китайцам быстро набирать позиции", – сказал Фелипе Муньос, руководитель платформы Car Industry Analysis.

Позиции бренда на рынке

Tesla остается одним из самых сильных европейских брендов электромобилей. Зависимость компании от моделей Model 3 и Model Y сталкивается с ростом конкуренции со стороны производителей с более широкими модельными рядами.

В октябре автопроизводитель сообщил, что завершил третий квартал с самым большим портфелем заказов на легковые автомобили за четыре года.

ранее сообщалось, что количество регистраций новых автомобилей Tesla в сентябре выросло на нескольких европейских рынках, продолжив возобновление продаж американского производителя электромобилей в регионе.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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