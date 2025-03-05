Продажи у Prozorro Market превысили 100 миллиардов гривен: какие категории самые популярные

Объемы продаж через электронный каталог для государственных закупок Prozorro Market достигли рекордной отметки в 100 миллиардов гривен. Сейчас 14 тысяч заказчиков и более 6 тысяч предпринимателей используют этот инструмент.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По данным ведомства, благодаря активной привлеченности бизнеса и высокой конкуренции уже удалось сэкономить более 12,5 млрд. гривен бюджетных средств.

Какие категории самые популярные?

Наиболее востребованной категорией в Prozorro Market является электроэнергия – уже заключено 16 тысяч сделок на сумму 25,8 млрд. грн. Также заказчики покупают продукты питания, офисное оборудование, товары для обороны, школьные автобусы и многое другое.

Среди других популярных товаров:

горючее – 17,3 млрд грн;

лекарства – 13,1 млрд грн;

дроны – 4 млрд грн;

медицинские материалы – 3,8 млрд грн;

мясо – 3,6 млрд грн.

Наибольшую часть е-каталога администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

"Для государства это существенная экономия ресурсов — удалось сэкономить более 12,5 млрд гривен бюджетных средств. Сейчас работаем над изменениями, которые сделают этот инструмент еще более удобным, в частности позволят заказчикам сравнивать цены на товары", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

У Prozorro Market уже есть проверенные поставщики и шаблоны договоров. Процесс закупки максимально упрощен: заказчик выбирает товар, формирует запрос, а предприниматели представляют свои ценовые предложения. Затем система автоматически выбирает поставщика по наиболее выгодной цене.

Напомним, Prozorro Market сэкономил государству 2 млрд грн за первый месяц 2025 года . Для сравнения, за весь 2024 экономия составляла 4 млрд грн.