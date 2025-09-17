Проект госбюджета-2026: у кого и сколько будет занимать Украина и что произойдет с государственным долгом

Принятый правительством проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает широкое привлечение долгового финансирования из внутренних и внешних источников и, соответственно, увеличение государственного долга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на текст проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Дефицит, финансирование государственного бюджета и государственный долг

Дефицит государственного бюджета в 2026 году предусматривается на уровне 18,4% ВВП, в том числе общий фонд – 17,2% ВВП и специальный фонд – 1,2% ВВП.

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2026 году планируется за счет осуществления государственных заимствований в сумме 2 429 316,6 млн грн, в том числе внешних в сумме 2 009 747,5 млн грн, внутренних – 419 569,1 млн гривен.

Платежи по погашению государственного долга составят 656 821,9 млн грн, в том числе внешних на сумму 132 360,5 млн грн и внутренних – 524 461,4 млн гривен.

Государственные заимствования будут осуществляться в соответствии с условиями, складывающимися на финансовых рынках и условиями кредитования международных финансовых организаций и стран-партнеров. Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 17,1% годовых, для внешних долговых инструментов – около 5% годовых. Условия государственных заимствований могут изменяться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2026 год прогнозируется в сумме 513 121,9 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга – 322 769 млн грн, государственного внешнего долга – 190 352,8 млн грн.

Предельный объем предоставления государственных гарантий по решению Кабинета министров Украины на 2026 год определен на уровне, который составляет 2,5 процента от плановых доходов общего фонда государственного бюджета, что в абсолютном значении не ниже уровня текущего года и составляет 64 946 млн гривен.

В 2026 году предусмотрено осуществление платежей для выполнения государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме 23 837,7 млн гривен.

Согласно расчетам, прогнозный предельный объем государственного долга составит 10 472 472 млн грн и составит 101,6 процента от ВВП, прогнозный предельный объем гарантированного государством долга составит 455 950,8 млн грн и составит 4,4 процента от ВВП.

Учитывая структуру государственных заимствований в 2025 году и прогнозных заимствований в 2026 году на конец 2026 года доля государственного внутреннего долга составит 19,9 процента от объема государственного долга, а доля государственного внешнего долга – 80,1 процента.

В 2026 году на финансирование проектов развития и восстановления инфраструктуры, а также меры, связанные с обороноспособностью государства, от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и МФО предполагается привлечь кредитные средства в объеме 115 174,7 млн гривен.

В частности, в 2026 году от правительств иностранных государств планируется привлечь 80 699,9 млн грн, или 70,1 процента общего объема; от Европейского инвестиционного банка – 14 874,1 млн грн, или 12,9 процента; Банка развития Совета Европы – 6 166,1 млн грн, или 5,3 процента; Европейского банка реконструкции и развития – 5 953,7 млн грн, или 5,2 процента; Международного банка реконструкции и развития – 5437 млн грн, или 4,7 процентов; других МФО и иностранных финансовых учреждений – 2 043,9 млн грн, или 1,8 процентов.

Кроме того, для реализации приоритетных проектов восстановления и развития в 2026 году прогнозируется поступление от иностранных партнеров 18 212,8 млн грн грантовых средств.

Поступления от приватизации государственного имущества планируются на уровне 2 000 млн грн, которые будут обеспечиваться путем продажи объектов крупной и малой приватизации на аукционах.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год и направил его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы – 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 году).

Как сообщал народный депутат, первый заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, 17 сентября ожидается рассмотрение и презентация законопроекта на заседании парламентского Комитета по вопросам бюджета.

9–20 сентября – представление в Верховной Раде. Этот этап не предполагает голосования. После презентации депутаты смогут подавать свои поправки до 1 октября.

К середине октября Бюджетный комитет готовит таблицу предложений и бюджетные заключения.

До 20 октября должно состояться голосование в Верховной Раде за бюджетные заключения, для принятия которых должно быть не менее 226 голосов. Именно этот момент и считается первым чтением.

В течение месяца, до 20 ноября, будет проходить доработка и окончательное принятие бюджета-2026. Для финального решения необходимо дважды набрать минимум 226 голосов.