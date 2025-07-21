Проект She Drives масштабировался: женщин будут обучать на водителей грузовиков

Проект She Drives, инициированный Министерством развития общин и территорий в сотрудничестве с ООН Женщины, выходит на новый уровень. Теперь в рамках программы стартует подготовка женщин к работе водителями грузового транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минразвития общин и территорий.

She Drives расширяет направления

Ранее программа She Drives была направлена исключительно на обучение женщин вождению автобусов. Теперь к ней добавлен компонент по подготовке водителей грузовиков.

Участницы нового этапа смогут:

пройти обучение и получить водительские права категорий C и CE;

получить сертификат международного образца "Код 95";

приобрести практические навыки управления грузовым транспортом.

Это расширение дает женщинам еще больше возможностей для профессиональной реализации в отрасли, традиционно считающейся "мужской".

Целью расширения программы является помочь женщинам получить работу в сфере грузовых перевозок и пройти переквалификацию в соответствии с актуальными потребностями рынка труда.

Важно: в рамках продолжения проекта участницы, ранее начавших обучение на категории "C" и "CE" при поддержке другого международного проекта, будут иметь возможность его завершить.

В данный момент новый набор не производится. Желающие присоединиться к программе в будущем могут оставить свои контактные данные по ссылке .

Отмечается, что команда проекта She Drives продолжает поддерживать женщин, которые завершили обучение водителям автобусов. Также активно развиваются партнерства с коммунальными предприятиями по созданию новых карьерных возможностей для участниц.

В рамках этой работы предусмотрено:

индивидуальные консультации по подготовке резюме и прохождению собеседований;

анализ условий труда на предприятиях;

сбор и распространение историй успеха выпускниц;

мониторинг трудоустройства после завершения обучения;

тренинги для руководящего состава коммунальных предприятий по темам корпоративного управления, управления рисками и внедрение принципов гендерного равенства в менеджменте.

Проект направлен не только на подготовку, но и долгосрочную поддержку участниц на пути к трудоустройству.

Дефицит рабочих рук

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда.