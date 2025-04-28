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"Программа 5-7-9%": предприниматели получили кредитов на 27,8 млрд грн с начала года

кредиты, доступные кредиты, бизнес.
Предприниматели взяли 8581 кредит.

С начала 2025 года украинский бизнес получил 8581 льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 27,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основные цифры

С начала программы в феврале 2020 года предприниматели привлекли более 113 тысяч кредитов на сумму 393,8 млрд. гривен. Только на прошлой неделе было выдано 713 льготных кредитов на сумму более 2 млрд гривен.

"Приоритет правительства — поддержка развития предприятий, работающих в реальном секторе экономики... Отдельное внимание мы уделяем производству в регионах с высоким военным риском. Для таких предпринимателей программа предусматривает сниженную ставку по инвестиционным кредитам — 1% годовых в течение первых 24 месяцев и 5% в дальнейшем", — отметил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала года в рамках программы бизнес получил:

  • 6,8 млрд грн – инвестиционные кредиты;
  • 6,4 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 5,0 млрд грн – на переработку;
  • 4,5 млрд грн — в поддержку посевной;
  • 4,1 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

Больше кредитов получают предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, а также в сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов, где заключено больше кредитных договоров, лидируют Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и город Киев.

В программе принимают участие 46 банков. Больше кредитов выдали Приватбанк (52,2 тыс.), Ощадбанк (17,4 тыс.) и Укргазбанк (6,2 тыс.).

Напомним, с начала 2025 года в зонах военного риска бизнес получил кредитов более чем на 5 млрд грн. Украинские предприниматели демонстрируют высокую мотивацию: они не ждут "лучших времен", а уже сейчас инвестируют в бизнес, даже в самых жестких условиях.

Автор:
Ольга Опенько