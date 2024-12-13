Программу финансирования установки альтернативных источников энергии продолжат на следующий год

Правительство продолжает финансирование программы установки альтернативных источников энергии для граждан и бизнеса на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, получить гранты и льготные кредиты для того, чтобы установить солнечные станции, накопители энергии и другое энергетическое оборудование, могут бизнес, ОСМД и частные домохозяйства.

Шмыгаль также сообщил, что программами доступного кредитования уже воспользовались сотни представителей предпринимательской деятельности и частных домов.

Также он добавил, что по программе грантов для ОСМД "ГринДом" уже есть 121 проект, и это количество постоянно растет.

Напомним, недавно правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринДИМ". Отныне объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн. грн на установку более мощных солнечных станций.

Заметим, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Подробнее о государственных программах финансирования для компенсации затрат на альтернативные источники энергии читайте в материале Delo.ua.