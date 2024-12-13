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Программу финансирования установки альтернативных источников энергии продолжат на следующий год

солнечные панели
Программу льготных кредитов на установление домашних СЭС продлят на следующий год

Правительство продолжает финансирование программы установки альтернативных источников энергии для граждан и бизнеса на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, получить гранты и льготные кредиты для того, чтобы установить солнечные станции, накопители энергии и другое энергетическое оборудование, могут бизнес, ОСМД и частные домохозяйства.

Шмыгаль также сообщил, что программами доступного кредитования уже воспользовались сотни представителей предпринимательской деятельности и частных домов.

Также он добавил, что по программе грантов для ОСМД "ГринДом" уже есть 121 проект, и это количество постоянно растет.

Напомним, недавно правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринДИМ". Отныне объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК)   могут получить не 1, а 2 млн. грн на установку более мощных солнечных станций.

Заметим, что   по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%"   ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Подробнее о государственных программах финансирования для компенсации затрат на альтернативные источники энергии   читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько