Производитель кетчупов "Чумак" изменил форму собственности: детали

Акционеры ведущего производителя кетчупов и овощной консервации, макарон и масла ЧАО "Чумак" приняли решение изменить его форму собственности на ООО (общество с ограниченной ответственностью) "Чумак Украина" для минимизации организационных расходов предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующая информация о прекращении ЧАО путем реорганизации в ООО обнародована Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Решение принято в целях упрощения системы управления и оптимизации затрат", — говорится в сообщении информационной системы.

После реорганизации на предприятии его имущество, права, денежные средства, обязательства и другие обязанности в полном объеме переходят в ООО "Чумак Украина".

При этом акции ЧАО "Чумак" будут конвертированы в доли в уставном капитале ООО "Чумак Украины" с сохранением соотношения количества акций, которые были у акционера в уставном капитале.

Следовательно, одна акция ЧАО "Чумак" номинальной стоимостью 10,00 грн будет равна стоимости доли в размере 10,00 грн ООО "Чумак Украина". Размер уставного капитала останется неизменным и составит 699,53 млн. грн.

Про ЧАО "Чумак"

ЧАО "Чумак" основано в 1996 году в Каховке Херсонской области.

Кроме постсоветских стран, продукция компании экспортируется в США, Канаду, скандинавские страны, Германию, Прибалтику, Израиль, Западную Африку, Корею, Бангладеш и другие.

После оккупации Каховки "Чумак" возобновил выпуск своей продукции на мощностях конкурентов по всей Украине и даже за границей. Часть томатных паст, соусы, майонезы производят в Луцке, Киеве и Запорожье, макароны – в Турции, растительное масло на одном из ОЭЗ, принадлежащем агрохолдингу "Кернел".

В то же время крымская компания "Олива Групп" не смогла возобновить деятельность незаконно переданного ей во "временное управление" ЧАО "Чумак" в Каховке. Отмечалось, что из-за отсутствия у россиян необходимого программного обеспечения высокотехнологичное оборудование предприятия оккупанты демонтировали и превратили в металлолом.

В 2023 г. администрация предприятия вела поиск земель для выращивания томатов в Одесской области и намеревалась начать выпуск кетчупов на одном из местных заводов.

Согласно данным сервиса Оpendatabot, в 2024 году ЧАО "Чумак" нарастил на 45,1% доход до 1,364 млрд грн, чистую прибыль на 16,6% до 62,09 млн грн, активы на 8,2% до 705,04 млн грн, сократил долговые обязательства на 0,9 численность персонала на 15 человек до 133 сотрудников.

Бенефициарами предприятия являются Картикесан сын Ваированана Васудеван сын Ваирвана (Сингапур) и Панда Дхруба Чаран (Индия) через Crestone Investments Limited.

Также "Чумак" намерен построить перерабатывающее предприятие в Одесской области.