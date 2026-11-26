Японская компания Japan Tobacco Inc. изучает возможность покупки британского производителя сигарет Imperial Brands Plc, оценив возможное соглашение вместе с финансовыми советниками. По данным осведомленных источников, группа из Токио рассматривает вариант привлечения партнера для совместного поглощения Imperial Brands с последующим распределением активов британской компании в разных регионах мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

После появления информации о возможном соглашении акции Imperial Brands выросли на 12%, а затем торговались в плюсе на 7,2%, что соответствует рыночной капитализации компании в 24,4 миллиарда фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов).

В то же время переговоры находятся на ранней стадии, и нет гарантий, что Japan Tobacco, периодически изучавшая варианты соглашений вокруг Imperial Brands на протяжении многих лет, решит двигаться дальше.

Предпосылки возможной сделки и ситуация на табачном рынке

Для Japan Tobacco и Imperial Brands такое соглашение могло бы объединить права на ключевые бренды, поскольку японская группа продает сигареты Winston в Европе и Азии, в то время как британский производитель реализует Winston в США, а также владеет брендами ментоловых сигарет Kool и бумаги для самокруток Rizla.

Кроме того, поглощение Imperial Brands стало бы крупнейшим соглашением по покупке публичной британской компании за восемь лет на фоне общего оживления выкупа активов в Великобритании, объем которых в этом году вырос примерно втрое — до более чем 110 миллиардов долларов.

Japan Tobacco, часть которой принадлежит правительству Японии, активно расширяется за рубежом еще с 1999 года, когда приобрела неамериканский табачный бизнес RJR Nabisco, в 2007 году купила британскую Gallaher Group, а в 2024 году поглотила американского производителя дешевых сигарет Vector Group Ltd. за 2,4 миллиарда долларов.

В то же время, на фоне снижения спроса на традиционные сигареты и неоднократного отказа Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрить продажи электронных сигарет blu компания Imperial Brands сворачивает это направление на американском рынке и сосредотачивается на пероральных бездымных альтернативах табака.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель сигарет Winston и Davidoff сократит до 4600 работников к 2030 году ради экономии. Британская Imperial Brands объявила о намерении уменьшить персонал на 16–18% от общего количества у 25 800 работников по состоянию на конец 2025 года в рамках ужесточения контроля над расходами.

Также ранее стало известно, что Japan Tobacco потеряла 8,6 млрд долларов после захвата ее российского бизнеса по приказу Путина. Корпорация зафиксировала списание, объявила о сокращении дивидендов и деконсолидации семи дочерних компаний в РФ после передачи ее российских активов во временное управление.