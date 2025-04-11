Производители горячей воды будут получать газ по сниженной цене до октября: детали

Кабмин продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей на рынке газа до 31 октября 2025 года. Это позволит производителям горячей воды и дальше закупать газ по льготным ценам до начала отопительного сезона.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

О госрегулировании цен на газ для производителей горячей воды

Отмечается, что Кабинет Министров продлил действие постановления №812 о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 31 октября 2025 года включительно.

Это решение позволит компании "Нафтогаз Трейдинг" и дальше поставлять газ теплоснабжающим предприятиям, которые обеспечивают украинцев теплом и горячей водой, по фиксированной цене — 7420 гривен за тысячу кубометров.

Благодаря этому механизму газ будет поступать в теплокоммунэнерго в 1439 общинах по всей стране, но исключительно на подконтрольных Украине территориях.

Ранее действие постановления должно было завершиться 30 апреля, однако теперь оно продлено до 31 октября 2025 года включительно .

Это позволит избежать резких колебаний стоимости коммунальных услуг и гарантирует стабильность в предстоящем отопительном сезоне.

Напомним, 30 апреля завершается действие годовых тарифов на газ, и многих потребителей интересует, изменится ли цена на голубое топливо. На рынке присутствует девять поставщиков. Из них пять компаний предлагают и годовую, фиксированную цену и месячную – переменную цену. Самую низкую цену за газ населению предлагает газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" и "Тернопольгаз сбыт".

В январе Кабмин отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.