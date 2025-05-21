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Прокуратура потребовала вернуть государству 67 млн грн за завышенную стоимость электроэнергии для критической инфраструктуры

электроэнергия
Прокуратура судится за 67 млн грн за завышенную стоимость электроэнергии

Более 67 миллионов гривен должно быть возвращено государству из-за завышенных цен на электроэнергию, поставляемую для объектов критической инфраструктуры.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском от Государственного агентства водных ресурсов Украины против частного общества, занимавшегося снабжением.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по фактам присвоения бюджетных средств и легализации имущества, полученного преступным путем, установлено, что в 2022 г. между Управлением канала Днепр-Донбасс и частной компанией было заключено шесть договоров на поставку электроэнергии.

Электроэнергия поставлялась объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Харьковской областях. Однако, согласно выводам судебной экономической экспертизы, стоимость энергии в договорах была существенно завышена, что нанесло ущерб интересам государства на более 67 миллионов гривен.

Прокуратура требует признать недействительными как сами договоры, так и дополнительные соглашения к ним, а также взыскать с предприятия соответствующую сумму в пользу государства. Хозяйственный суд города Киева открыл производство по этому делу.

Добавим, Львовская областная   прокуратура   вернула государству земли энергетики в Трускавецкой и Стрыйской общинах, а также в Самборском районе. Недобросовестные арендаторы земельных участков, которым они были предоставлены под строительство энергетических объектов, не выполнили свои обязательства по договорам.

Автор:
Татьяна Гойденко