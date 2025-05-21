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Прокуратура потребовала вернуть государству 67 млн грн за завышенную стоимость электроэнергии для критической инфраструктуры
Более 67 миллионов гривен должно быть возвращено государству из-за завышенных цен на электроэнергию, поставляемую для объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском от Государственного агентства водных ресурсов Украины против частного общества, занимавшегося снабжением.
В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по фактам присвоения бюджетных средств и легализации имущества, полученного преступным путем, установлено, что в 2022 г. между Управлением канала Днепр-Донбасс и частной компанией было заключено шесть договоров на поставку электроэнергии.
Электроэнергия поставлялась объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Харьковской областях. Однако, согласно выводам судебной экономической экспертизы, стоимость энергии в договорах была существенно завышена, что нанесло ущерб интересам государства на более 67 миллионов гривен.
Прокуратура требует признать недействительными как сами договоры, так и дополнительные соглашения к ним, а также взыскать с предприятия соответствующую сумму в пользу государства. Хозяйственный суд города Киева открыл производство по этому делу.
Добавим, Львовская областная прокуратура вернула государству земли энергетики в Трускавецкой и Стрыйской общинах, а также в Самборском районе. Недобросовестные арендаторы земельных участков, которым они были предоставлены под строительство энергетических объектов, не выполнили свои обязательства по договорам.