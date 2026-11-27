В ноябре 2026 г. индикатор деловой уверенности в украинской промышленности снизился до минус 9,6%. Предприятия ожидают сокращения производства и количества работников, а также повышения цен на свою продукцию.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса Госстата.

Как изменились настроения бизнеса

По сравнению с октябрем, индикатор деловой уверенности в промышленности снизился на 2,2 процентного пункта. В перерабатывающей промышленности он составил минус 10,1%, сократившись на 1,6 п.п.

Индикатор делового климата в промышленности снизился на 0,3 п.п. - до плюс 0,1%. В перерабатывающей промышленности показатель составил минус 0,1%.

Чего ждут предприятия

Опрос показал, что у промышленных предприятий недостаточно заказов. Баланс оценки текущего спроса составил минус 34,8%, а в перерабатывающей промышленности – минус 36,2%.

Также предприятия сообщили о следующих показателях:

ожидаемое сокращение производства в течение следующих трех месяцев – минус 4% в промышленности и минус 8% в перерабатывающей отрасли;

оценка экспортных заказов - минус 26,4% и минус 32,5% соответственно;

оценка запасов готовой продукции – минус 10% и минус 13,8% соответственно.

Кроме того, в ближайшие три месяца промышленные предприятия ожидают повышения отпускных цен на свою продукцию и сокращения количества работников.

В то же время, имеющихся заказов предприятиям в среднем хватает на четыре месяца работы.

Напомним, промышленное производство в Украине в сентябре 2026 сократилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом по итогам января-сентября падение выпуска промышленной продукции составило 1,9% в годовом измерении.