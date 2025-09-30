Пять компаний сформировали 87% общего объема экспорта сахара из Украины

Национальная ассоциация сахарников Украины «Укрсахар» определила пятерку крупнейших экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году (сентябрь 2024 – август 2025).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрсахара".

По данным аналитиков, лидерами по объемам экспорта стали:

"Радеховский сахар";

"Астарта-Киев";

"Укрпроминвест-Агро";

"Аспек Групп";

"Теофипольский сахарный завод".

Совокупно эти пять компаний сформировали 87% от общего объема экспорта сахара в прошлом маркетинговом году.

Напомним, что в 2024/25 МГ Украина поставила на внешние рынки 580 тыс. тонн сахара на общую сумму 294 млн долларов США.

В Украине сократится производство сахара

В Украине 1 сентября традиционно начался новый сезон сахароварения. В этом году будут работать 27 сахарных заводов, которые планируют произвести 1,5 млн. тонн продукции.

За последние пять лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тыс. га. В этом году наблюдается существенное сокращение до 198 тыс. га, что на 22% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Основной причиной такого сокращения стала ограниченная квота Европейского Союза на импорт украинского сахара.

Лидерами по выращиванию свеклы остаются традиционные регионы: Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Полтавская.

Аналитики прогнозируют производство около 1,5 млн. т сахара в Украине. Это меньше на 300 тыс. т по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. т.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.