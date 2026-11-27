"Укрзализныця" провела первые пять онлайн-аукционов по продаже непрофильной недвижимости в государственной системе "Прозорро.Продажи". Общая сумма продаж составила 191,5 млн грн: в ходе торгов первоначальная стоимость лотов в 66,4 млн грн выросла почти в три раза.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Прозорро.Продажи".

За пять объектов в Черкасской, Львовской, Кировоградской, Винницкой и Ровенской областях соревновались 17 участников.

Какие объекты продали самое дорогое

Наибольшую цену участники предложили за спортивный комплекс "Локомотив" во Львове, а самую высокую конкуренцию зафиксировали на торгах за магазин Черкасской области:

спорткомплекс "Локомотив" во Львове (основное здание площадью свыше 2, 1 тыс. кв. м, павильон, велобоксы, спортплощадка и 77 единиц движимого имущества) продали за 90 млн грн - двое участников подняли стартовую цену с 36, 6 млн раз в 2 ;

магазин "Юбилейный" в Черкасской области площадью более 2,2 тыс. кв. м купили за 82 млн грн при стартовой цене 13,1 млн грн – за лот соревновались восемь участников, а стоимость выросла более чем в шесть раз;



имущество Адабасского карьера в Кировоградской области (45 зданий и сооружений площадью почти 7,6 тыс. кв. м и 151 единица движимого имущества) трое участников разыграли за 15,3 млн грн при стартовой цене 14,4 млн грн;

административное здание в Винницкой области площадью более 460 кв. м продали вдвое дороже старта – двое участников подняли цену с 2,15 млн до 4 млн грн;

Здание проходного грузового двора в Ровно продали двум участникам за 205,7 тыс. грн при стартовой стоимости 169,7 тыс. грн.

В "Прозорро.Продаже" отметили, что распродажа непрофильных активов является частью программы оптимизации расходов "Укрзализныци". Это позволяет уменьшить расходы на неиспользуемое имущество, а вырученные средства становятся дополнительным источником поступлений.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставила на аукционы более 2,3 тыс. кв. м недвижимости в разных регионах Украины. Помещение можно арендовать под склады, офисы, производство, торговлю, спортивные и социально-бытовые услуги.