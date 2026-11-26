Филиалы "Газсетей" в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях получат 60 газовых генераторов общей стоимостью более 73 млн грн. Оборудование будет использоваться для резервного питания объектов газораспределительной системы при отключении электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Что получат филиалы в регионах?

По данным "Газсетей", в регионы поступают генераторы разной мощности. Среди них есть как малые установки для автономной работы отдельных локальных объектов, так и большие агрегаты мощностью более 100 кВт.

Первую часть оборудования филиала уже приняли и монтируют на объектах, а остальные единицы будут поступать в соответствии с утвержденными графиками поставок.

Регионы получат генераторы разной мощности

Закупка и передача оборудования осуществляет Фонд поддержки энергетики Украины под администрированием Секретариата Энергетического Сообщества и при содействии Министерства энергетики Украины.

"Для газораспределительной системы резервное питание – это возможность продолжать работу при отключениях электроэнергии, поддерживать критические процессы и не зависеть от продолжительности обесточивания", – председатель правления "Газораспределительных сетей Украины" Людмила Киндер.

Ранее сообщалось, что "Газсети" уже реализовали 140 объектов распределенной газовой генерации. До конца года компания планирует завершить еще 86 человек.