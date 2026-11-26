Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении должностных окладов администраторов центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Вместо нынешних 8289–8758 грн базовые оклады составят от 13 800 до 15 700 грн в зависимости от количества жителей общины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Решение было принято для уменьшения кадрового дефицита и сохранения опытных работников ЦНАПов. По данным Минцифры, по состоянию на третий квартал 2026 года вакантной оставалась примерно треть должностей администраторов: из почти 15 тысяч штатных мест занято менее 10 тысяч.

Какими будут новые оклады администраторов ЦНАПов

Размер должностного оклада будет зависеть от численности населения общины:

до 15 тысяч жителей – от 13 800 до 14 300 грн;

от 15 до 70 тысяч жителей – от 14 400 до 14 900 грн;

свыше 70 тысяч жителей - от 15 100 до 15 700 грн.

Для работников ЦНАП введут отдельную систему должностных окладов, которая будет охватывать администраторов, руководителей центров и отдельные категории руководителей подразделений.

В то же время, должностные оклады государственных регистраторов в органах местного самоуправления приравняют к окладам администраторов ЦНАПов.

В Минцифре отмечают, что речь идет именно о базовой части заработной платы. Фактический доход работников может быть выше благодаря премиям, надбавкам и другим предусмотренным законодательством выплатам.

Когда повысят оклады

Новые правила оплаты труда вступят в силу после официального опубликования правительственного постановления.

Кроме того, с 1 января 2027 г. заработает отдельное правило для должностных лиц органов местного самоуправления в общинах, где продолжаются или возможны боевые действия.

Для определения их должностных окладов будет использоваться численность населения общины по состоянию на 1 января 2022 года.

Почему решили повысить оплату труда

По данным Минцифры, только в течение 2025 года ЦНАПы предоставили почти 19,6 млн. административных услуг. В отдельных центрах граждане могут воспользоваться почти 600 сервисами от оформления документов до подачи заявлений об отсрочке от мобилизации.

В то же время нагрузка на работников растет, а количество вакантных должностей остается значительным.

Повышение окладов должно помочь сообществам содержать квалифицированных администраторов и привлекать новых специалистов для обеспечения стабильной работы центров.

Напомним, в октябре 2025 года правительство утвердило обновленный перечень обязательных услуг в ЦНАПах, охвативший 373 административных услуг в 18 категориях, в том числе налоговые, пенсионные и социальные сервисы. Решение предусматривало также обновление информационных карт и обучение администраторов центров.