Работодателей ждут проверки и штрафы за мобинг работников: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" о проведении проверок в части совершения мобинга - систематической травли, психологического давления или унижений в трудовом коллективе.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке закона №4352-IX.

Закон, который Верховная Рада поддержала еще в апреле 2025 года, направлен на обеспечение надлежащего реагирования на случаи психологического, экономического и другого давления в трудовых коллективах во время военного положения.

Документ предусматривает возможность проведения внеплановых мер государственного надзора (контроля) за обращением работника или профсоюза в случае наличия признаков мобинга.

Ранее во время действия военного положения проверки работодателей из-за мобинга были запрещены.

Заметим, мобинг – это систематический психологический террор или травля, осуществляемая одним или несколькими работниками на рабочем месте относительно другого работника, с целью унижения, изоляции или побуждения к увольнению. Это может проявляться в форме оскорблений, игнорирования, создания помех в работе или других форм психологического давления.

Какие штрафы предусмотрены

1 декабря 2022 года Верховная Рада установила административную ответственность за совершение мобинга (травли) на работе.

За мобинг предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы продолжительностью от 20 до 30 часов.

Если нарушения совершают ФЛП, использующие наемный труд или должностные лица, им грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или от 30 до 40 часов общественных работ.