Работодателям грозит штраф за травлю работников: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №11044, которым разрешила проверять работодателей из-за жалоб на травлю работников, предусмотрев за это штраф в размере до 3400 гривен.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ поддержали 245 народных депутатов.

За что будут наказывать работодателей

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за 2023 год в Государственную службу по труду и территориальным органам поступило 553 обращения относительно признаков мобинга, то есть травли или унижения работников на рабочем месте.

Ранее во время действия военного положения проверки работодателей из-за мобинга были запрещены. Законопроект должен обеспечить возможность проведения внеплановых проверок работодателей по заявлению работника или профсоюза даже во время военного положения.

Мобинг заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях, которое проявляется путем психологического, экономического давления для унижения человека, доведения его до увольнения и т.д.

Какие штрафы предусмотрены

1 декабря 2022 года Верховная Рада установила административную ответственность за совершение мобинга (травли) на работе.

За мобинг предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы продолжительностью от 20 до 30 часов.

Если нарушения совершают ФЛП, использующие наемный труд или должностные лица, им грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или от 30 до 40 часов общественных работ.