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Рада поддержала создание Единого реестра военнослужащих в Украине

военный
В Украине заработает Единый государственный реестр военнослужащих

Верховная Рада поддержала законопроект №12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных", — подчеркнул он.

Этот электронный реестр позволит:

  • быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе;
  • автоматически формировать аналитику о резерве;
  • минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

Ключевой новацией станет Military ID, цифровой идентификатор, позволяющий обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.

Как отметил Умеров, на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в том числе через "Армия+".

Реестр будет работать только в Украине, а все данные будут находиться под надежным контролем Центра реагирования на киберинциденты. Система минимизирует сбор персональной информации, не сохраняя данных о званиях, специальности или боевых задачах.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят Единый государственный реестр военнослужащих, который станет базой для создания современной системы электронных услуг для военных и усовершенствования процесса военного учета, который предусматривает создание реестра, принятый в целом Верховной Радой 18 декабря.

Автор:
Татьяна Бессараб